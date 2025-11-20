La comparaison avec les boîtes et cartons traditionnels est évidemment à l'avantage de ces sacs en papier, qui pèsent jusqu'à 90% de moins que leurs équivalents en carton. Ils sont totalement recyclables et épousent parfaitement la forme des produits. Cette souplesse optimise aussi le chargement des camions de livraison, ce qui réduit mécaniquement l'empreinte carbone des expéditions, même si cette affirmation est à relativiser avec la hausse du nombre de colis expédiés chaque année.