Amazon déploie ses premières machines d'emballage automatique en France, à Metz. Ces équipements créent des sacs en papier sur mesure, ce qui permet d'économiser jusqu'à 26 grammes de matériaux par colis expédié.
Le géant Amazon installe sept machines d'emballage automatique sur son centre logistique de Metz, et elles vont révolutionner le genre. Les appareils mesurent instantanément chaque produit et fabriquent des sacs en papier parfaitement dimensionnés, à l'aide de capteurs de précision. Voilà qui marque l'arrivée en France d'une technologie de conditionnement sur mesure qu'Amazon prévoit d'étendre à d'autres sites européens d'ici la fin de l'année.
Des capteurs intelligents créent l'emballage parfait en temps réel des colis Amazon
Les machines installées par Amazon reposent sur une précision millimétrée. Des capteurs analysent les dimensions de chaque article et permettent de déclencher la fabrication automatique d'un sac parfaitement dimensionné. Le système utilise une technique de thermoscellage qui scelle le papier à chaud et garantit la solidité et la protection du colis pendant le transport. Cette optimisation du paquet permet d'économiser en moyenne 26 grammes de matériaux par colis.
Ces machines ont connu une seconde vie inattendue. Car oui, Amazon les avait conçues pour produire des sacs plastiques, avant d'abandonner ce matériau dans ses expéditions européennes. Les ingénieurs les ont donc entièrement reconverties pour traiter un papier fin enduit, spécialement développé en interne.
Pierre Louis, qui dirige le site messin, est évidemment ravi de l'arrivée de ces machines dans son centre logistique. « Cette technologie nous permet d'améliorer significativement notre efficacité opérationnelle, tout en réduisant le gaspillage. Nos équipes sont fières d'être parmi les premières en France à utiliser cette technologie innovante qui va améliorer l'emballage pour des millions de clients. »
Le papier sur mesure remplace progressivement les boîtes en carton
La comparaison avec les boîtes et cartons traditionnels est évidemment à l'avantage de ces sacs en papier, qui pèsent jusqu'à 90% de moins que leurs équivalents en carton. Ils sont totalement recyclables et épousent parfaitement la forme des produits. Cette souplesse optimise aussi le chargement des camions de livraison, ce qui réduit mécaniquement l'empreinte carbone des expéditions, même si cette affirmation est à relativiser avec la hausse du nombre de colis expédiés chaque année.
Le déploiement des machines à Metz fait partie du plan d'Amazon qui consiste à atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2040. En Europe, un colis sur deux est déjà expédié sans boîte carton, remplacé par un emballage allégé ou directement dans son conditionnement d'origine. Le programme « Expédié sans emballage supplémentaire Amazon » a d'ailleurs franchi la barre du milliard de livraisons depuis 2019.
Depuis 2015, Amazon aurait économisé plus de 4 millions de tonnes d'emballages. Les nouvelles machines qui trônent désormais au centre logistique de Metz ont pour mission de faire grossir ce chiffre dans les prochaines années.