Insolite : un robot aspirateur volant... pour que les escaliers ne soient plus une limite

Source : The Verge

L'imagination de certains est sans limite. Il y a quelques semaines, nous vous présentions la machine en LEGO qui trie des LEGO , aujourd'hui, découvrez le robot aspirateur... volant !Les robots aspirateurs présentent certes des avantages : ils peuvent notamment nettoyer lorsque vous êtes absent et vous faire économiser pas mal de temps. Néanmoins, les escaliers restent un obstacle de taille pour ces appareils. C'est d'ailleurs pour éviter celui-ci que le YouTubeur et ingénieur Peter Sripol a construit un robot aspirateur volant.Il s'est ainsi procuré un aspirateur bon marché sur Amazon, et y a installé trois petits ventilateurs à main. Bien sûr, le gadget a également nécessité l'ajout de plusieurs éléments électroniques pour bien fonctionner. Ces derniers ont valu la coquette somme de 200 dollars à Peter Sripol. Par ailleurs, le robot volant n'est pas autonome, et nécessite d'être guidé par une personne.Le résultat reste plutôt amusant, mais s'éloigne grandement du rôle de l'aspirateur : l'appareil cause bien plus de saleté qu'il n'en nettoie. Une chose est sûre, néanmoins, les escaliers ne sont plus un problème !Et vous, seriez-vous prêt à essayer un aspirateur volant ?