Découvrez le visage du robot qui veut faire interdire les robots tueurs via les Nations unies

Un robot amical pour dénoncer ses confrères armés

Hors de contrôle, une menace inarrêtable

Source : The Guardian

David Wrekcham (oui, son nom est inspiré de l'ancien footballeur) est un robot, créé en 2003 par le Britannique Ray Tait. Alors qu'il avait raccroché les boulons depuis plusieurs années, l'androïde a finalement trouvé une nouvelle équipe : celle de « Campaign to Stop Killer Robots » (« Campagne contre les robots tueurs »).Cette coalition de plusieurs ONG vise à faire interdire les armes autonomes mortelles. Cette semaine, elle envoie une délégation à New-York, en particulier devant l'ONU, pour convaincre les leaders du monde entier de bannir cette pratique dangereuse. Et David Wreckham a été choisi en tant que visage de cette campagne, afin de «», d'après les termes de la directrice de communication de la campagne.C'est un ami de Ray Tait qui lui a demandé si sa machine pouvait jouer le rôle de « robot pour la paix ». Son créateur a alors immédiatement accepté, conscient du danger que peut représenter l'autonomie d'un robot tueur.En effet, l'idée de « Campaign to Stop Killer Robots » est de distinguer une telle arme d'autres dispositifs employés par l'armée, comme les drones . Car ces derniers restent contrôlés à distance par un être humain. Au contraire, d'après Ray Tait, qui constate déjà des dysfonctionnements chez les machines pilotées par un individu, la situation peut être plus dramatique avec un robot tueur, «».Lors de sa visite à New-York, David Wreckham sera notamment accompagné de la Secrétaire générale adjointe de l'ONU et Haute-Représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, et du prix Nobel de la paix Jody Williams. Ils rencontreront de nombreux décideurs, en espérant aboutir, à terme, à l'interdiction totale des robots tueurs, au même titre que les armes chimiques.