Thales veut faire interdire les "robots tueurs" autonomes

Des machines intelligentes capables de tuer

Thales contre les « robots tueurs »

Source : 20 Minutes

Il y a un an,ouvrait un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle à Montréal. Mais ces investissements n'empêchent pas l'entreprise, par la voix de son Président Patrice Caine, de faire part d'une certaine appréhension quant aux potentielles dérives mortelles de cette technologie.Le dirigeant craint en effet de voir apparaître des « robots tueurs », c'est-à-dire des armes létales autonomes. Si l'expression peut faire sourire, elle ne relèverait plus seulement du champ de la science-fiction. D'après Yoshua Bengio, chercheur canadien en IA, présent aux côtés de Patrice Caine, le sujet constituerait «», tant d'un point de vue moral que sécuritaire.Car de telles armes pourraient être utilisées à mauvais escient : couplées à un système de reconnaissance faciale, elles pourraient se transformer en tueurs à gages autonomes. Et de façon générale, elles seraient incapables de prendre en compte le contexte moral, pour faire preuve de discernement.Le PDG de Thales a ainsi appelé à «» pour proscrire ces « robots tueurs ». Il a affirmé que des discussions étaient en cours à ce sujet à l'ONU, mais qu'il était nécessaire à présent d'accélérer la prise de décision.En attendant, l'entreprise ne compte pas rester les bras croisés. Thales a en effet décidé de ne pas participer à la création de ces armes létales autonomes, même en cas de demande d'un client, et de ne pas utiliser l'IA pour «».Le groupe vend déjà des solutions reposant sur l'intelligence artificielle, notamment pour des technologies de reconnaissance faciale. Mais d'après son PDG, elles n'ont jamais été utilisées à l'échelle d'un pays. Thales n'aurait donc rien à voir avec, par exemple, les outils de surveillance utilisés en Chine