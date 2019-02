L'armée française recrute des mini-drones pour garnir ses rangs

En Australie, on s'essaie déjà aux mini-drones - Crédit : Ministère australien de la défense

Un vrai petit drone à tout faire

La France s'est potentiellement équipée d'environ 2 200 exemplaires

Ils vont être les nouveaux alliés de l'armée française. La(DGA) a signé un contrat d'un montant de(hors TVA, précise BFM) avec l'entreprise américaine FLIR Unmanned Aerial Systems pour renforcer les rangs de l'armée française de, dont le nombre n'a pas été communiqué.La France a choisi le, un nano-drone qui mesure 17 centimètres avec son hélice et ne pèse que 33 grammes l'unité. Le petit engin de poche peut atteindre une vitesse de pointe de 21 km/h et dispose d'une autonomie de 25 minutes. Pour soigner sa discrétion, il est capable de voler jusqu'à 10 mètres d'altitude.Le Black Hornet PRS 3 permet au soldat qui le pilote d'obtenir. Et l'armée lui accorde une réelle indépendance, puisque la liaison radio est d'une portée de deux kilomètres, chiffrée par ailleurs par une clé AES de 256 bits, qui présente l'avantage de pouvoir éviter les systèmes de brouillage. Le mini-drone est également équipé d'un, et de trois caméras HD qui lui permettent de multiplier les angles. La nuit, on peut l'équiper d'un capteur infrarouge. Le vrai petit Solid Snake des drones.L'équipement complet, composé d'un écran de contrôle, de batteries et de deux drones,et peut accompagner le soldat dans sa mission sans constituer une charge monumentale.Nous ne connaissons pas le coût de ce modèle, qui équipe déjà l'armée américaine et australienne, mais la génération précédente, le Black Hornet 2, coûtait 40 000 dollars le modèle. À ce prix-là, et après une rapide conversion, l'investissement correspondrait à environ 2 200 modèles Black Hornet 3 pour la défense française.