Le fabriquant de drones DJI impliqué dans une affaire de corruption

Des employés surfacturaient les fournisseurs pour récupérer la différence

Les entreprises chinoises essayent de lutter contre ces pratiques

Source : Reuters

DJI est connu pour sa gamme de, qui lui a permis de devenir numéro 1 du secteur. Mais l'entreprise connait également des difficultés financières qui n'ont rien à voir avec ses performances de vente.L'entreprise a annoncé une perte de plus d'un milliard de yuans (150 millions de dollars) pour son exercice fiscal 2018. En cause : la découverte d'un réseau de corruption interne au groupe.Selon un rapport d'enquête interne, publié par la presse chinoise, 40 employés de DJI sont impliqués dans cette affaire - mais le nombre total de personnes ayant participé de près ou de loin pourrait approcher la centaine. Les mis en cause auraient participé à des opérations de surfacturation de pièces et de matériaux. La différence entre le prix réel et la facture contrefaite aurait été ensuite détournée.DJI a mis en lumière ces pratiques lors d'un contrôle qualité réalisé en 2018. L'entreprise a immédiatement réagi en licenciant sans attendre les employés suspectés d'avoir participé à cette combine et a prévenu les autorités locales afin de porter l'affaire en justice. «», déclare DJI dans un communiqué.Ce n'est pas la première fois qu'une grosse entreprise chinoise est touchée par une affaire de corruption. En 2018, Didi Chuxing, le leader des véhicules avec chauffeur en Chine, avait annoncé avoir licencié 80 personnes pour ce même motif.