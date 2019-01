Pour piloter un drone, il est désormais obligatoire de suivre une formation spécifique

Aucune attestation pour les mineurs de moins de 14 ans

Quels drones concernés ?

La législation autour desa pris une toute nouvelle tournure à l'issue de l'année 2018. Le gouvernement a en effet pris les devants en mettant en place un nouveau système obligeant les propriétaires d'un drone supérieur ou égal à 800 grammes àsur la plateforme AlphaTango , portail public des utilisateurs d'aéronefs télépilotés, sur lequel une formation spécifique et gratuite doit obligatoirement être passée.Trois autres formations équivalentes délivrées par la DGAC (Direction générale de l'aviation civile), la FFAM (Fédération française d'aéromodélisme) ou l'UFOLEP (Union française des œuvres laïques d'éducation physique) sont également reconnues par l'État, comme le note le site Intérieur.gouv . Non sans préciser qu'un «», peut-on lire.Comme le détaille Le Monde , cettes'articule autour d'un tutoriel de 15 minutes, de six modules d'apprentissage et d'un QCM de vingt questions. L'attestation est accordée si et seulement si le candidat parvient à répondre correctement à chacune des questions posées. Faute de quoi il disposera d'une nouvelle chance - autant qu'il le souhaite - pour la décrocher.À noter que cette formation gratuite et en ligne s'adresse aux pilotes de drone utilisant leur engin à, comme le précise le gouvernement. Sans elle, l'utilisateur est passible de sanction matérialisée sous la forme d'une amende. Les propriétaires d'un DJI Phantom 3 ou Phantom 4, d'un poids respectif de 1280 et 1380 grammes, doivent par exemple se conformer à la loi le plus rapidement possible, sous peine d'être puni.