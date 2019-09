La DARPA envoie des robots sous terre pour leur apprendre à y sauver des vies

© DARPA

Des robots de tous horizons

Lire aussi :

Les Français de Rhoban remportent la coupe du monde de football des robots





Quelques-uns des robots mis au point. Crédit DARPA

Des usages militaires ?

Lire aussi :

Des chercheurs ont créé une peau artificielle réagissant 1000 fois plus vite que la peau humaine





Source : Digital Trends

Pour trouver lele plus adapté à un sauvetage souterrain, laa lancé une compétition spécialement dédiée.Le concours, sobrement intitulé « Challenge Souterrain » (ou « SubT » pour les Anglo-saxons), doit prendre place en 2021. Il devra permettre de découvrir les plus grandes innovations en termes de robots de sauvetage. Et a priori, tout le monde peut y participer, que ce soit un simple passionné ou un centre de recherche clairement établi. Pour participer, un robot doit être en mesure de, d'y naviguer et d'y intervenir dans des conditions urgentes, notamment de catastrophes.Ainsi, l'appareil peut prendre diverses formes. Les robots déjà testés, dont vous pouvez voir des exemples sur la photo ci-dessous, peuvent être volants, ou bien utiliser roues et chenilles. Certains utilisent le, une technologie laser que l'on trouve sur les voitures autonomes.Récemment, 11 des meilleures équipes internationales ont envoyé leurs appareils sous terre (dans une mine de Pennsylvanie) pour tester leurs capacités. L'objectif : découvrir un maximum d'artefacts parmi les 40 dissimulés, avec des conditions d'accès impliquant notamment de la boue et de l'eau.Le site Digital Trends s'étonne du caractère public de l'initiative. La DARPA est l'agence américaine rattachée au département de la Défense. Elle est chargée des projets de recherches avancés, notamment pour l'armée. Dans ces conditions, on pourrait s'attendre à un certain secret autour de l'expérimentation de ces robots, qui pourraient avoir un usage militaire. Digital Trends rappelle ainsi que la DARPA travaille par exemple à desqui permettent d'éviter l'envoi de personnes en chair et en os.Pour Timothy Chung, responsable de projet à la DARPA, c'est davantage l'intérêt pour les «» qui motive le projet. Il déclare : «».Il faut rappeler que des robots-sauveteurs, ou dont le but est d'éviter la mise en danger de personnes, existent déjà. Parmi les exemples récents, le plus illustre reste celui de: il s'agit du robot ayant aidé les pompiers à éteindre l'incendie de Notre-Dame de Paris . Il a été envoyé après le retrait des soldats du feu, au moment où la flèche de la cathédrale menaçait de s'effondrer. Timothy Chung ajoute ainsi : «».De son côté, le SubT Challenge a terminé sa première phase de test. La prochaine compétition est déjà connue : elle se déroulera endans des conditions souterraines urbaines. Un métro ou des égouts, par exemple.