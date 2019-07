Des chercheurs ont créé une peau artificielle réagissant 1000 plus vite que la peau humaine

Une peau artificielle composée de capteurs physiques

Refléter au mieux le toucher humain

Source : NewScientist

La peau artificielle pourrait aussi servir à améliorer des prothèses avancées , afin de redonner des sensations aux individus.et ses collègues de l'Université nationale de Singapour ont mis au point une. Elle est faite de caoutchouc, de matière plastique composite et d', de seulement 1 millimètre carré.Chacun des capteurs possède, afin de le rendre identifiable. Lorsqu'un capteur est sollicité, il, et ce, 1 000 fois plus rapidement que ne le ferait le système nerveux humain. Plusieurs signaux peuvent être envoyés simultanément : les capteurs sont reliés entre eux à l'aide d'un fil.L'équipe de chercheur a conçu. D'ailleurs, les capteurs de notre peau envoient des signaux à une fréquence de 1 kHz, soit 1 000 fois par seconde. Ceux de la peau artificielle peuvent envoyer des signaux à, c'est-à-direPour valider ce fonctionnement, les chercheurs ont posé la peau artificielle sur une prothèse de main, puis lui ont fait saisir une tasse de café chaud.(texture, pression et température). De quoi faire rêver Benjamin Tee et ses collègues de l'Université nationale de Singapour concernant l'avenir de la robotique.En effet, ils imaginent déjà des robots dont le corps entier serait recouvert de cette peau artificielle, leur permettant de mieux sentir leur environnement. Encore faut-il qu'ils puissent interpréter ces sensations...