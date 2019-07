Les Français de Rhoban remportent la coupe du monde de football des robots

Crédit Photo : Rhoban

Qu'est-ce que Robocup ?

Une quatrième victoire consécutive



Laest une compétition de robots et de football. Elle existe depuis 1996 et en 2019, elle a attiré pas moins de 3 500 participants et leurs 3 000 robots, venus de 45 pays pour faire le show devant 40 000 spectateurs. Les règles sont les mêmes que celle de la FIFA, seuls le terrain et les participants changent.On peut y voir différentes catégories, comme la « taille moyenne » où les robots sont sur roues et jouent avec une balle de tennis. La catégorie « taille humaine », elle, implique des robots entre 1 mètre 20 et 1 mètre 50, soutenus chacun par une personne afin de prévenir les chutes.Enfin, il existe la catégorie « gabarit enfant », celle dans laquellea gagné avec des robots entre 40 et 90 cm. Le terrain, dans ce cas, est en gazon artificiel et mesure 6 mètres par 9 mètres, tandis que le jeu se joue avec un vrai ballon de football.À noter qu'il existe une autre catégorie, avec des matchs dématérialisés qui se font par le biaissous forme de jeu vidéo.L'équipe Rhoban est arrivée victorieuse au terme de cette coupe du monde. Composéedu laboratoire de recherche en informatique de l'Université de Bordeaux, elle a défendu son titre et a remporté pour laconsécutive la compétition, avant de recevoir les félicitations de Cédric O , secrétaire d'État chargé du Numérique.La Robocup n'est pas seulement une coupe du monde de football, c'est aussi un événement qui permet de stimuler la recherche et susciter l'intérêt des plus jeunes. À la fin de chaque tournoi,afin de permettre à ses adversaires de s'en inspirer pour pouvoir faire mieux. Un esprit fair-play qui a conduit Rhoban à sa seule défaite, car l'équipe avait vendu son code à un rival chinois avant un match non-éliminatoire, se faisant ainsi battre par l'équipe de l'Empire du milieu.Peu importe, Rhoban ne va pas en rester là et remettra son titre en jeu à domicile, puisque la Robocup se tiendra à Bordeaux l'année prochaine , du