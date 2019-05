Découvrez Winky, le petit robot qui apprend la programmation aux enfants de 5 à 12 ans

Winky

Un robot à monter soi-même

Winky en a dans le ventre

Winky permet aux enfants de créer leurs propres applications

Il pourrait devenir le nouvel ami de vos enfants., sorti tout droit de l'incubateur de l'École Polytechnique, est un. Avec des derniers, ils pourront apprendre les bases de l'intelligence artificielle, de la programmation et bien sûr de la robotique. Le tout en profitant de son adorable minois en famille. Winky sera officiellement lancé ce mardi 14 mai via un site dédié La start-up, qui a mis au point le robot éducatif, souhaitait donner une visée pédagogique à son produit. Winky n'est pas livré tout monté, ce sont les propriétaires du petit robot, en l'occurrence des enfants de 5 à 12 ans, qui doivent accomplir cette lourde mais indispensable tâche à l'aide d'un tutoriel minutieux de 24 étapes.Ainsi, on s'aperçoit que Winky est un véritable concentré de technologies. Le premier robot éducatif made in France est doté d'une connexion Bluetooth, d'un détecteur de son, d'un télémètre, d'un détecteur de mouvements, d'oreilles rotatives (qui le rendent particulièrement expressif), de coques tactiques, d'une centrale inertielle et d'une matrice de LED 8x8 intégrée dans une visière renforcée, sans oublier son moteur et son haut-parleur.L'application, téléchargeable sur smartphone et tablette, permet de programmer les différents comportements de l'adorable robot. L'éditeur Winky-Lab offre la possibilité aux enfants de. 20 applications à créer sont ainsi déjà disponibles, parmi lesquelles « 1,2, 3, soleil », le jeu de la patate chaude ou la fonction réveil. Pour l'utiliser, Winky ne nécessite pas d'écran complémentaire, le robot seul suffit.Winky est(99 euros via la plateforme Ulule).