Le Royaume-Uni veut utiliser des microrobots pour travailler sur des sites dangereux

Le gouvernement britannique compte sur la collaboration entre plusieurs universités

Des microrobots d'un centimètre de long

Il n'est pas rare que des ouvriers soient victimes d'accidents malheureux lorsqu'ils interviennent sur des chantiers difficiles d'accès ou dangereux. Alors, pour limiter les risques, le gouvernement britannique investit plusieurs millions de livres dans lecapables de fonctionner dans des conduites souterraines de pétrole ou de gaz, au sein d'installations nucléaires déclassées, ou dans des parcs éoliens en mer.Le fraîchement nommé ministre des Universités et des Sciences britannique a annoncé , il y a quelques jours, un investissement global de 26,6 millions de livres (soit près de 30 millions d'euros) dans une quinzaine de projets, comme le développement de robots pour la maintenance de canalisations souterraines.Le gouvernement souhaite que ces microrobots, développés par plusieurs universités britanniques telles que Sheffield, Birmingham, Bristol et Leeds,et marquent la fin des travaux routiers qui, en plus d'être coûteux, perturbent la circulation.L'enjeu est de mettre au point de, qui serontet qui pourront effectuer des tâches délicates, comme la détection et la réparation de fissures dans des canalisations. Ces minuscules robots pourraient faire économiser quelque cinq milliards de livres par an à l'économie britannique.À ce sujet, Sir Mark Walport, le Directeur général de United Kingdom Research and Innovation (l'Organisation pour la recherche et l'innovation au Royaume-Uni ou UKRI), a fait part de son enthousiasme et a déclaré que l'annonce d'un tel projet «».