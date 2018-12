Un robot pour livrer votre repas à domicile ? C'est le pari de Postmates

© Postmates

Un robot dans la rue

Survivre sur un marché ultra-concurrentiel

Les livreurs à vélo ou à scooter seront-ils bientôt ringards ?souhaite en tout cas leur ajouter des collègues d'un nouveau type.En effet, l'entreprise californienne mise sur un. Baptisé « Serve », il ressemble à un petit caddie, avec quatre petites roulettes et deux yeux. Dans un premier temps, il arpentera les trottoirs de Los Angeles, au milieu des passants, avant d'étendre éventuellement son emprise sur d'autres. L'entreprise n'étant pas encore présente en France, on ne devrait malheureusement pas voir le petit robot circuler dans nos rues, à court terme.Avec cette initiative, l'objectif pour Postmates est avant tout de. Serve est supposé pouvoir supporter une charge d'environ 22,5 kg et la transporter sur un peu moins de 50 km. De plus, outre l'idée de la livraison directe à domicile, le robot pourrait simplement servir à aller chercher la nourriture dans différents restaurants et regrouper les commandes au sein d'un point central, facilitant alors le travail des livreurs, qui prendraient le relais.L'enjeu pour Postmates consiste également àféroce sur la livraison de repas à domicile. Preuve de la difficulté de s'imposer sur ce marché, même un acteur comme Amazon commence à abandonner l'idée de s'y faire une place Mais Postmates n'est pas non plus le perdreau de l'année. C'est même une licorne. En effet, après avoir levé 300 millions de dollars (environ 266 millions d'euros), la startup a été valorisée à 1,2 milliard de dollars. La société compte donc surpour augmenter son nombre de livraisons par mois, un chiffre qui dépasse aujourd'hui les 4 millions.Cependant, cette innovation entraîne irrémédiablement de nombreuses questions. Par exemple, Serve sera-t-il capable de composer un digicode ? Et de s'annoncer à l'interphone ?