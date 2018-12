Amazon : un robot déclenche un répulsif anti-ours, 24 employés à l'hôpital

Un robot perce un spray répulsif anti-ours

Amazon accusée de ne pas assurer la sécurité de ses employés

Source : The Guardian

Et si c'était le début du soulèvement des machines ? « L'accident » s'est produit dans l'entrepôt de Robbinsville, dans le New Jersey (États-Unis), et on ne connaît pas pour l'instant les motivations du robot.Retour sur les faits. Mercredi dernier, dans ce local appartenant à Amazon, tandis que les employés s'occupent de la logistique de la grande plateforme d'e-commerce, une bombe de spray tombe d'une étagère. Celle-ci contient de la capsaïcine, substance présente dans les piments et utilisée commeQuelques instants plus tard, un robot heurte et perce l'objet au sol, relâchant ainsi la substance irritante dans l'entrepôt. Bilan :, «», selon Amazon. Aucun ne présentait de blessure sérieuse, d'après l'entreprise. Quant au robot, il n'a, semble-t-il, pas été inquiété.Si cet incident s'est finalement avéré sans gravité, il constitue un possible nouveau témoignage des, régulièrement critiquées. L'entreprise est en effet accusée de faire passer la productivité de ses services avant la sécurité de ses employés. À titre d'exemple, au Royaume-Uni, les entrepôts Amazon ont fait appel à une ambulance 600 fois, entre 2015 et 2017.Aux États-Unis, de nombreuses voix s'élèvent également pour dénoncer ces conditions de travail. Stuart Appelbaum, président de l'Union des détaillants, grossistes et grands magasins (RWDSU), estime que dans les entrepôts, «». Et demande que la responsabilité de l'entreprise soit reconnue dans le cadre de cet incident, ainsi que des précédents.Du côté d'Amazon, on l'affirme de nouveau : «».