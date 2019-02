Cisco se joint à Microsoft et Apple pour réclamer un RGPD américain

Cisco veut prendre exemple sur le RGPD européen

La Californie a déjà voté son RPGD

Il y a quelques mois, des sénateurs américains discutaient de la possible création d'une version américaine du RGPD européen dont la gestion pourrait être assurée par la Federal Trade Commission (la Commission fédérale du commerce ou FTC)., et maintenantsoutiennent cette initiative.Le responsable juridique de Cisco, Mark Chandler, a précisé dans une interview donnée auque «». La firme californienne, spécialiste des routeurs, des commutateurs ethernet et des serveurs, et qui désormais bascule vers les services et logiciels, fait de la confidentialité des données une priorité.Ces propos font une nouvelle fois écho à ceux tenus par Tim Cook le 16 janvier dernier. Dans le Time, le CEO d'Apple s'adressait aux Américains en leur clamant : «». Dans cette tribune, Cook avait solennellement demandé au Congrès américain d'adopter une loi fédérale sur la protection de la vie privée.Lors d'une autre interview , donnée à, le patron d'Apple avait lancé une franche pique à Facebook, indiquant que «».Avec le temps, les États-Unis finiront sans doute par se doter de leur propre version du RGPD, même si il y a aura des différences. En juin 2018, le gouverneur de Californie s'était favorablement prononcé sur l'idée d'une réglementation au niveau de son État. La loi doit d'ailleurs entrer en vigueur en 2020. Outre-Atlantique, ça discute aussi au niveau fédéral ; mais il faudra passer outre l'obstacle des lobbies, pas vraiment désireux de risquer de lourdes sanctions.