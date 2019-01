Accord entre l'UE et le Japon sur la protection des données personnelles

Mise en conformité des garanties concernant la vie privée

Un RGPD étendu

Cette annonce intervient après l'accord de libre-échange conclu entre l'UE et le Japon l'an dernier. Les deux parties entendent ainsi renforcer leur partenariat économique, grâce à une meilleure circulation des données personnelles, dans le respect des utilisateurs.Pour aboutir à «», l'a demandé des garanties au. Ce dernier s'est donc engagé à respecter lades utilisateurs européens, quand leurs données y sont transférées. Celles-ci ne pourront ainsi être utilisées que dans le cadre de mesures «».De même, Tokyo a consenti à mettre en place un «», qui pourraient être émises par les utilisateurs européens au sujet de l'exploitation de leurs informations personnelles.Bien entendu, la réciproque est vraie : les données des internautes japonais pourront également être transférées vers l'UE, de façon sécurisée et en respectant leur confidentialité. Cela permettra notamment aux entreprises européennes d'avoir un accès privilégié à «».Cette décision bilatérale constitue en quelque sorte un élargissement du récent Règlement général sur la protection des données (RGPD), initié par l'Union européenne. De plus, elle permet la création d'un espace d'échange de données reliant plus de 600 millions de personnes, ce qui en fait «».