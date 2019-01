Surprise (non) : Google a l'intention de faire appel de l'amende infligée par la CNIL

La firme de Mountain View fait passer le message

Google s'apprête à saisir le Conseil d'État

On assiste sans doute (encore) au début d'une longue procédure judiciaire opposant laau géant du numérique,Lundi, l'autorité administrative indépendante a annoncé avoir condamné la firme de Moutain View à une amende de 50 millions d'euros , au motif de ne pas avoir suffisamment clairement informé ses utilisateurs sur l'exploitation de leurs données privées, entrant en contradiction avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).Mais dans un communiqué transmis à l'AFP, Google a fait part de son étonnement quant à la sanction infligée : «».L'entreprise ajoute que «».Ainsi,, plus haute juridiction administrative française et autorité compétente en premier et dernier ressort pour traiter des recours contre les décisions prononcées par la CNIL. Google va sans doute tenter de faire tomber la décision du gendarme français des données personnelles pour gagner du temps... et pour éviter qu'une porte à des sanctions plus régulières ne s'ouvre ?