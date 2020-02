En difficulté financière, La Quadrature du Net relance une campagne de dons

Lire aussi :

Un recours à Marseille déposé contre le dispositif de vidéosurveillance automatisée



80 % du budget reste à trouver

Lire aussi :

Contre la liberté, la désinformation est plus puissante que la censure sur Internet



Objectif non atteint en 2019

Source : La Quadrature du Net

Fondée en 2008, La Quadrature du Net (LQDN) a pour objectif de défendre les droits individuels et les libertés sur Internet. La technologie évoluant, l'association a petit à petit quitté la sphère purement en ligne, pour s'attaquer également aux problématiques de reconnaissance faciale ou de surveillance de masse Mais pour mener ces combats, LQDN a inévitablement besoin de fonds. De l'argent qui sert essentiellement à rémunérer six salariés (79 % des dépenses), selon l'association. Le reste est utilisé pour couvrir le loyer, l'entretien, les déplacements ou le matériel utilisé (affiches, imprimante, papier...).Et pour financer son activité, l'organisation repose essentiellement sur le soutien des citoyens. C'est pourquoi elle lance une nouvelle campagne de dons, dans le but de réunir le budget nécessaire pour l'année, estimé à environ 300 000 euros. L'appel a été lancé dès le 6 décembre dernier et a rapidement permis de récolter une partie de la somme espérée.Mais depuis le début de l'année, l'enthousiasme est retombé et l'association craint de ne pas parvenir à boucler son budget. Pour l'heure, 20 % seulement de l'objectif a été atteint. «», explique LQDN.Si vous souhaitez apporter votre soutien à la structure, vous pouvez donc effectuer un don, ponctuel ou mensuel, sur la page dédiée . Plusieurs contreparties vous seront proposées, comme des sacs, des T-shirts ou des sweats à capuche. Mais LQDN compte aussi sur ses sympathisants pour faire connaître ses actions, via les réseaux sociaux ou la plateforme de vidéo PeerTube Avec cette campagne permanente, l'association espère faire mieux que l'année précédente. Car en 2019, sur un objectif initial de 320 000 euros, elle n'avait réussi à réunir que 240 000 euros.