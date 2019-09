En France, une campagne est lancée contre la "technopolice" (surveillance urbaine de masse)

Dénoncer des dérives sécuritaires

La CNIL sur le banc des accusés

Source : La Quadrature du Net

L'initiative accuse également la CNIL d'un «».Le terme de « Technopolice » désigne à la fois les dérives sécuritaires, que la Quadrature du Net entend dénoncer, et la campagne qu'elle a lancée à leur encontre le 16 septembre. Sur le site de l'association , qui surmonte son appel d'une affiche rouge et noire, on peut lire : «».Face à ce que le collectif estime être des dérives sécuritaires, il dit avoir commencé à «». La Quadrature du Net prend notamment pour cible le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a expérimenté la reconnaissance faciale dans sa ville en février 2019 . Avant de viser la CNIL , organisme indépendant visant précisément à contrôler la légalité de ce type d'initiatives : «».Le site ajoute ensuite : «».Pourtant, l'initiative, et plus précisément l'accusation de «» envers la CNIL ne semble pas faire consensus. Le site spécialisé Usine Digitale prend même longuement la défense de l'organisme. On peut ainsi lire : «». Le site assure également que les dérives sécuritaires décriées par l'association ne pourraient pas être pérennisées.Pour la Quadrature du Net, la campagne est pourtant bel et bien lancée. Cette association fondée en 2008 et sauvée par une campagne de dons fin 2014, réalise régulièrement des actions concernant les droits du numérique. À titre d'exemple, elle a pris la parole en 2018, à la signature du célèbre Article 13 Le site de l'association détaille la campagne « Technopolice » et les renseignements que la Quadrature du Net a réunis jusque-là.