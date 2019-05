Les feux tricolores du futur sauront deviner si vous voulez traverser la rue ou pas

Des caméras analysent en permanence l'intention des piétons

Les feux tricolores intelligents seront en service à Vienne dès la fin de l'année 2020

Source : Engadget

Les chercheurs de l'Université de technologie de Graz en Autriche ont réussi à développer un système dequ'on pourrait qualifier d'Leur travail a consisté à concevoir un dispositif dequi couvre un secteur de 40 m, analysant en permanence lesprésents près du feu tricolore et souhaitant traverser la rue.Si un groupe de personnes se place dans la même direction, le système comprend que le groupe souhaiteet passe le feu au rouge pour les laisser passer et ce très rapidement. Les chercheurs indiquent qu'en l'état leurest trois à quatre secondes plus rapide que le temps pris par un passant pour appuyer sur un bouton.Si plusieurs de ces personnes changent d'avis, là encoreet laissent la priorité aux véhicules, en attendant de nouveaux piétons prêts à traverser. La technologie est égalementet allonge le temps de passage de piétons si leur nombre est important.L'équipe de recherche a pensé également aux questions deet assure que les images analysées restent. Elle indique au passage que la technologie, et ce même si elle était connectée à un système de cloud computing.Cesont réussi leurs premiers tests et sont en cours d'installation dans quelques rues de la région de Vienne. Leur mise en fonctionnement est prévue à partir de la fin de l'année 2020 et, si l'expérience est convaincante, il n'est pas impossible que leur installation soit étendue à d'autres pays.