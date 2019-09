La Chine serait responsable du piratage du Parlement australien

© Ted Hennicke

Uniquement des rumeurs, selon la Chine

Lire aussi :

La Chine et les Etats-Unis, principales sources de cyberattaques au premier semestre 2018



Un partenaire commercial important

Lire aussi :

Telegram aurait subi une attaque massive de la Chine durant les manifestations à Hong Kong



Source : Reuters

À l'origine de la révélation, Reuters mentionne cinq sources qui ont tenu à rester anonymes.D'après ces sources, un rapport tenu secret précise que ces conclusions datent en réalité du mois de mars, soit un mois après le piratage. Le document aurait recommandé de les garder secrètes dans le but de conserver de bonnes relations commerciales avec Pékin. Ainsi, si l'étendue du piratage est connue depuis longtemps, son commanditaire présumé n'est révélé que maintenant.Reuters a contacté le bureau du Premier ministre australien, Scott Morrison. Celui-ci a refusé de commenter le piratage, les conclusions du rapport ou si l'Australie a évoqué le piratage en privé avec la Chine. L'ASD s'est également refusée aux commentaires.Côté chinois, le ministère des Affaires étrangères a nié toute implication du pays dans la tentative de piratage, affirmant qu'Internet est plein de ces théories difficilement vérifiables. Dans un communiqué envoyé à Reuters, le ministère a déclaré : «».Le piratage de février, qui a touché des parlementaires et des responsables de grands partis, est survenu quelques mois seulement avant les élections fédérales, en mai. Ces élections ont amené les Australiens à élire la totalité de leurs 151 parlementaires et la majeure partie de leurs sénateurs.Pourtant, les autorités australiennes semblent peu enclines à évoquer publiquement ce sujet. L'une des sources évoquées par Reuters a estimé qu'une accusation publique de la Chine «». En effet, le pays est l'un des partenaires principaux de l'Australie dans l'échange de charbon, de minerai de fer et de biens agricoles.La Chine est également acheteuse de plus d'un tiers des exportations australiennes, et plus d'un million de touristes et étudiants se rendent chaque année en Australie. Le ministère chinois des Affaires étrangères a ajouté dans son communiqué : «».