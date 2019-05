Une faille dans WhatsApp permettait à des pirates d'installer des spywares

Pegasus, un spyware très puissant et déjà utilisé à de nombreuses reprises

Les ONG souhaitent que le gouvernement israélien s'explique rapidement

WhatsApp confronté à une faille majeure de sécurité. Le géant de la messagerie instantanée est victime d'un bug qui a permis l'installation d'un logiciel espion.Ce spyware nomméest développé par le groupe NSO, une entreprise israélienne spécialisée dans la fourniture de logiciels aux agences de sécurité internationales, touche à la fois les utilisateurs Android et iOS.Un simple appel suffit à introduire le programme, même sans y répondre. Il peut alors accéder à de nombreuses fonctionnalités du smartphone comme l'appareil photo, les messageries ou encore l'accès aux données personnelles.La vulnérabilité a été découverte au début du mois de mai lorsqu'un avocat du Royaume-Uni a été pris pour cible comme l'a révélé l'ONG Citizen Lab.a bloqué l'attaque rapidement mais ne peut pas affirmer avec certitude aujourd'hui le nombre de smartphones infectés grâce à cette faille.WhatsApp a appelé toutes les ONG possédant des informations sur Pegasus età entrer en contact avec ses services. Amnesty International va aller plus loin en annonçant le dépôt d'une plainte contre le ministère de la Défense israélien, autorité de tutelle du développeur de logiciels espions.NSO Group s'est défendu plusieurs fois en expliquant que Pegasus n'est vendu qu'à des organismes d'état luttant contre le terrorisme et le crime. Cependant plusieurs utilisations duont ciblé spécifiquement des militants des droits de l'homme ou des journalistes comme le rappelle The Verge. Le gouvernement israélien aurait quant à lui «» indique Amnesty International dans un communiqué.En attendant de plus amples explications de la part de NSO Group, WhatsApp invite ses utilisateurs à mettre à jour dans les plus brefs délais leur application mobile.