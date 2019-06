Crypto-millionnaires, deux frères formés au piratage par l'armée israélienne ont été arrêtés

Le duo avait créé des sites frauduleux et piégeait des traders sans méfiance

Deux voitures de luxe et un portefeuille de crypto-monnaies saisis

Source : Bitdefender

, le FBI israélien, a arrêté les deux hommes impliqués dans und'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars.En 2016, les deux frères,et, respectivement âgés de 21 et 31 ans, ont créé desleur permettant de tromper des traders. Leurs sites webet les portefeuilles en ligne. Les deux frères communiquaient ensuite avec les traders, sur des forums ou via l'applicationLorsque les investisseurs et adeptes de la crypto-monnaie entraient leurs clés personnelles sur les faux sites et les applications frauduleuses, il ne restait plus aux voleurs qu'à se servir dans leurs portefeuilles numériques.En plus des milliers devolés de cette façon, les deux frères sont impliqués dans un autre vol, cette fois sur la plateforme d'échanges de crypto-monnaies, en 2016.Les frères Gigi pensaient sans doute passer inaperçus : ils ont attenduavant de faire bouger les bitcoins volés chez Bitfinex.Lorsque le raid est intervenu chez le plus âgé,ont été retrouvés. Eli Gigi a également dit être prêt à coopérer avec les forces de l'ordre : «».Le trentenaire aurait été formé pas lesau développement web et au