Apple, Mozilla et Google bloquent un certificat utilisé par le Kazakhstan pour espionner sa population

Apple affiche une nouvelle fois son amour pour la vie privée, Mozilla et Google font de même

Une mesure efficace, mais aussi préventive

Source : Android Central

Levoulait garder un œil sur sa population en scrutant le traffic internet ; il risque désormais d'en être empêché. Pour parvenir à ces indiscrétions généralisées, une méthode simple : imposer aux fournisseurs d'accès locaux l'installation d'un « Certificat racine » permettant au gouvernement d'... Et par conséquent les informations examinées ou émises. On apprend cette semaine qu'etont décidé de bloquer ledit certificat sur leurs navigateurs respectifs.Contactée pars'est fendue d'un communiqué clair pour détailler son approche en la matière : la firme défend une nouvelle fois. «», lit-on. «».etadoptent une posture semblable, comme le montrent les communiqués reçus et relayés par le site américain», a notamment déclaré, Directrice de l'ingénierie pour Chrome.», a pour sa part indiqué, Directeur de la sécurité chez Mozilla. «», a-t-il poursuivi.Comme l'indique. Un moyen efficace qui sert aussi, et avant tout, de jurisprudence vis-à-vis d'autres gouvernements (ou entreprises) qui pourraient avoir à l'avenir recours à des méthodes de suivi similaires.