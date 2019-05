La French Tech démarre fort en 2019... mais est-ce réellement positif ?

Vers une année record pour les start-ups françaises ?

Le boom des technologies numériques ne fait pas bondir la productivité globale

En 2018, la, qui constitue l'écosystème des start-ups françaises innovantes, a levé un montant record, avec 3,5 milliards de dollars. On pourrait se dire qu'il sera difficile, voire impossible, d'atteindre ce niveau en 2019, alors que le pays traverse une crise sociétale importante sur fond de mouvements sociaux. Mais l'année a très bien démarré pour les start-ups tricolores.(soit 1,07 milliard d'euros), selon le cabinet CB Insights, relayé par. Il s'agit du, après le second trimestre 2017. Si les investissements se poursuivent en ce sens, la French Tech pourrait se rapprocher de la barre des 5 milliards de dollars levés en une année.Concernant le nombre de deals, il est en légère baisse : 178 sur les trois premiers mois de l'année, contre 187 au dernier trimestre 2018. Les concurrents britannique et allemand, eux, notent une tendance à la hausse du nombre de tours de table., juste derrière nos voisins d'outre-Rhin (6,8 millions de dollars) mais loin derrière le Royaume-Uni (15,4 millions de dollars).Si les start-ups les plus imposantes comme Doctolib (170 millions de dollars) captent au maximum l'attention des investisseurs,, c'est-à-dire celles encore placées en phase d'amorçage et qui restent en recherche de financement. Et c'est cet apport des capital-risqueurs, qui avancent parfois masqués, qui pose question.Bernard Guilhon, professeur universitaire d'économie, tient à rappeler que la croissance de la productivité globale a été divisée par deux en passant de 2,8% à 1,3% entre 1995 et 2015, et ce malgré le boom des technologies numériques. L'entrée sur le marché est de plus en plus difficile, et beaucoup d'entreprises ne survivent pas bien longtemps après l'étape post-levée.Les 350 millions de dollars levés par(2002-2007), qui offrait la possibilité de régler ses achats avec son empreinte digitale, n'auront servi à rien ; tout comme les 40 millions de dollars levés par le service de nettoyage à la demande (2010-2015),, qui avait tout pour devenir le "Uber du ménage."Le deuxième trimestre a en tout cas bien commencé pour la French Tech, comme en témoigne la levée de 110 millions d'euros réalisée par la marketplace de bricolage, qui veut s'étendre en Allemagne et au Royaume-Uni et atteindre le milliard d'euros de volume d'affaires l'an prochain. Mais la morale retiendra que l'argent n'est pas systématiquement symbole de réussite, encore plus de nos jours.