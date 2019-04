La NSA recommande d’abandonner la surveillance téléphonique généralisée aux États-Unis

La NSA ne croit plus à ce programme décrié

Du terrorisme à la cybercriminalité : le nouvel objectif de la NSA ?



Voilà déjà six ans qu'Edward Snowden révélait le programme de surveillance titanesque que l'agence de renseignements américaine a mis en place depuis 2001. C'est en effet suite aux attaques du 11 septembre 2001 que laa été voté et a permis de mettre sur écoute des millions d'Américains sans leur consentement. Mais résultat des courses, ce programme ne serait aujourd'hui qu'un «» mis à l'arrêt depuis six mois, selon Engadget », selon une source proche de la interrogée par le Wall Steet Journal. Entre les casse-têtes techniques et juridiques qu'implique ce programme d'écoute sur des millions d'Américains, la NSA a demandé à la Maison Blanche deà ce dispositif.Un dispositif qui, en plus d'être onéreux et décrié pour son ingérence dans la vie privée,qu'il s'était fixés : empêcher les attaques terroristes. Frustrée et étouffée par ce programme de surveillance, la NSA l'aurait en réalité déjà mis à l'arrêt depuis plus de six mois.Que la NSA elle-même propose de mettre un terme à ce dispositif représente un pas de géant, mais. Peu de doutes cependant à ce que Trump rejette la proposition de la NSA au vu des nouveaux objectifs stratégiques des services de renseignements américains. Et pour cause, comme l'explique le Wall Street Journal, les enjeux de cybersécurité et d'espionnage prendraient aujourd'hui le pas sur la lutte contre le terrorisme. Préoccupée avant tout par la Russie et la Chine, la Maison-Blanche s'inquiète davantage des risques de vols de données et d'espionnage, comme le montrent les efforts déployés par la NSA, le FBI et la CIA pour incriminer les technologies de Huawei, accusées de servir le Parti communiste Si la NSA souhaite, rien ne dit qu'elle ne s'aventurera pas dans un autre dispositif de surveillance plus adapté, en gardant notamment une oreille et un œil bien plus attentifs à la cybercriminalité.