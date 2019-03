Ghidra, l'outil de cybersécurité de la NSA, est désormais open source

Un logiciel puissant et gratuit

Tout le monde y gagne... surtout la NSA ?

Ce nouveau logiciel d'ingénierie inversée a de quoi faire rêver les experts en cybersécurité. Ayant fait ses preuves pendant plus de dix ans au sein de la NSA, Ghidra est désormais gratuitement téléchargeable sur le site de l'agence de renseignement américaine et bientôt disponible sur Github. Une initiative remarquée visant à améliorer la cybersécurité à l'échelle mondiale.Règle n°1 : « Vous ne pouvez rien hacker avec Ghidra » , comme le rapporte Wired. En tant qu'outil d'ingénierie inversée, Ghidra est « uniquement » un outil d'analyse approfondie des logiciels malveillants.Par cette compréhension optimale, Ghidra permet à ses utilisateurs de se prémunir de ces logiciels malveillants, ainsi que de détecter toute faille ou erreur dans n'importe quel autre logiciel. Très puissant et désormais gratuit, Ghidra risque d'être considéré comme un rival exceptionnel par ses concurrents, comme IDA, qui coûtent des milliers d'euros par an...» sur le marché des logiciels inversés, rassure cependant la NSA. Son responsable Rob Joyce promeut avant tout l'outil comme «», voire du monde entier. Mais ce n'est pas la première fois que la NSA rend publics certains de ses logiciels : Security-Enhanced Linux et Security-Enhanced Android ont ainsi précédé le lancement de Ghidra en open source.Cette initiative ne tient cependant pas non plus de la philanthropie de la NSA. Si Rob Joyce a promis que le code de Ghidra n'incluait «», son accès et sa compréhension permettront aux futurs candidats de la NSA de se familiariser avec ses outils. Un gain de temps et d'argent considérables dans la formation des futures recrues de l'agence de renseignement américaine.