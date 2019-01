Scribd, le « Netflix du livre », atteint le million d'abonnés

© Scribd

Source : Les Echos

possède plusieurs points communs avec. Un système d'abonnement mensuel, un affichage semblable via un carrousel, des recommandations personnalisées... Et la même croissance ? Ce n'est pas si incongru.Lancée en 2007, Scribd était à l'origine une plateforme ouverte permettant de partager des documents en ligne, auprès de l'ensemble de la communauté. Et cette fonctionnalité est toujours disponible.Mais depuis 2013, l'entreprise a lancé un service d'abonnement, aujourd'hui à, qui donne accès à un large catalogue de livres, livres audio et magazines. Une sélection que la société présente comme «». Et si Scribd a un temps restreint l'accès à trois livres écrits et un audio, l'abonnement permet aujourd'hui d'avoir accès, de façon illimitée. Comme Netflix, mais également comme son principal concurrent, Kindle Unlimited, proposé par Amazon.L'entreprise peut se targuer de savoir convaincre les amateurs de lecture. Elle aurait ainsi dépassé le, augmentant son nombre d'abonnés de 40 % sur un an, une croissance déjà enregistrée l'année dernière. Et l'ensemble de la communauté cumulerait 190 millions d'heures de lecture sur la plateforme.Des chiffres, qui donnent l'espoir à Scribd de marcher dans les pas de Netflix. Néanmoins, il reste encore du chemin avant d'atteindre les 140 millions d'utilisateurs revendiqués par la plateforme de streaming vidéo. Mais après tout, Rome (ou toute autre série) ne s'est pas faite en un jour.