Epic Game soutient le développement de Blender à hauteur de 1,2 millions de dollars

Un gros soutien financier pour Blender

100 millions de dollars seront distribués par Epic Games avec son « Epic MegaGrants »

Etse la joue de nouveau grand seigneur avec son programme « Epic MegaGrants » de 100 millions de dollars. Le studio derrièrea décidé d'accorder 1,2 millions de dollars à la, qui propose un logiciel de création 3D open-source du même nom.La Fondation Blender va pouvoir compter sur le soutien financier de poids d'Epic Games. Avec une subvention deprovenant d'un programme appelé « Epic MegaGrants », le logiciel open-source Blender pourra se développer dans les meilleures conditions.La Fondation Blender, à but non lucratif, propose un logiciel rendant possible la. Ce programme offre de nombreux outils qui rassemblent une large communauté, communauté qu'Epic Games semble vouloir soutenir, toujours dans le but de donner un coup de pouce aux développeurs. Cette politique nouvelle du studio met en avant latouchée par la firme avec son Epic Games Store et un moteur graphique Unreal Engine, disponible gratuitement.Ton Roosendaal, créateur et actuel dirigeant de la Fondation Blender se dit quant à lui très heureux du financement offert par Epic Games, qu'il décrit comme «». Pour lui, ce coup de pouce devrait aider le logiciel à rassembler toujours plus de contributeurs.Depuis l'explosion de, même si le studio était déjà majeur, Epic Games semble être le roi du pétrole de la scène vidéoludique. Ce dernier compte distribuer pas moins de 100 millions de dollars avec son « Epic MegaGrants ». Une importante somme qui sera progressivement offerte à plusieurs projets qui devraient aider l'industrie du jeu vidéo à croître toujours plus.