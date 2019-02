Unreal Engine : la nouvelle mise à jour apporte le support de DirectX Ray-Tracing

Le Ray-Tracing, une offre encore marginale

Comme le précise TechReport , ce support implique naturellement que les développeurs se chargent de le prendre en compte lors du développement de futurs jeux ou de projets actuels pour DX12. En clair, ces derniers pourront désormais activer le DXR pour les titres élaborés à l'aide de l'Unreal Engine. Une nouvelle qui pourrait, à terme, contribuer au succès du Ray-Tracing sur le marché.Popularisé par l'annonce des nouvelles cartes graphiques de Nvidia, le Ray-Tracing souffre encore d'une utilisation parcimonieuse de la part des développeurs qui traînent à le proposer sur leurs différents titres. Il faut dire que le marché n'est pas encore très développé et que les GeForce RTX, disponibles depuis quelques mois seulement, n'ont pas encore eu le temps de s'infiltrer chez une majorité de joueurs.Dans ces conditions, seule une petite poignée de productions prennent en compte le rendu hybride proposé par Nvidia en lieu et place de la rastérisation "classique" employée depuis des âges par les différents studios. Un constat qui ne pourra évoluer qu'au travers d'initiatives comme celle d'Epic Games, qui suit ainsi les traces de DICE et de son Frostbite Engine.Pour rappel, le studio suédois aura été parmi les tout premiers à soutenir Nvidia en ajoutant le support DXR à son célèbre moteur de jeu. Battlefield V, développé à partir du Frostbite Engine, comptait ainsi parmi les rares jeux capables d'exploiter le rendu hybride de Nvidia dès son lancement. Le titre doit par ailleurs hériter dans les prochains jours du support pour le DLSS, l'autre technologie introduite par Nvidia sur les GeForce RTX.