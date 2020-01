Suite à une plainte de Philips, une enquête vise les montres connectées et Fitbit et Garmin

© Andri Koolme

Après trois ans de négociations

Le résultat du retard de Philips, d'après FitBit

Source : Engadget.

La société Ingram Micro, ainsi que les deux fabricants chinois Inventec et Maintek sont également visés par la plainte de Philips.Selon l'enseigne, les appareils FitBit et Garmin enfreignent des technologies telles que le suivi des activités, les rapports d'alarmes et la détection de mouvement développées par Philips. La société a déclaré avoir négocié avec ces entreprises pendant trois ans avant le début d'une action en justice.La plainte de Philips aurait été déposée au mois de décembre et, si celle-ci aboutit à des sanctions, les montres connectées de Garmin et de FitBit (qui sont deux des principaux rivaux de Philips) pourraient être purement retirées de la vente.Comme le souligne, c'est la Commission du commerce international () qui se chargera d'arbitrer le litige. Les sociétés font souvent appel à l'ITC pour régler les désaccords portant sur des brevets, car ses procédures sont plus rapides que les poursuites lancées auprès d'organismes civils. Ceci leur permet d'obtenir un verdict ou de faire pression sur une société, l'incitant à trouver rapidement un terrain d'entente.L'entente ne semble pourtant pas à l'ordre du jour. FitBit a déjà déclaré à Reuters : «». Philips est de fait arrivé relativement tard sur ce segment, dévoilant sa Health Watch en 2016. À cette époque, la gamme FitBit était déjà lancée depuis longtemps Google, de son côté, fait déjà l'objet d'accusations de la part de Sonos. Avec le rachat de FitBit , le géant américain risque de récupérer ce nouveau dossier. Dans tous les cas, l'entreprise a ajouté qu'elle comptait se défendre contre toute plainte qui serait formulée contre elle auprès de la Commission. La rédaction d'dit aussi avoir contacté Garmin, qui n'a pas encore fait de commentaire. Elle indique également que les porte-paroles d'Ingram Micro, de Maintek et d'Inventec n'ont pas pu être contactés.La Commission du commerce international a déclaré qu'elle «» et qu'elle rendrait sa décision «».