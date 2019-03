Creative Commons : le copyright n’empêche pas l’exploitation pour la reconnaissance faciale

Le copyright ne protège pas la vie privée

Une question d'ordre politique

Il y a quelques jours, NBC a révélé qu'IBM avait recours à des millions de photos issues de collections publiques. Et ce, pour entraîner ses algorithmes d'intelligence artificielle, dédiés à la. Une pratique qui a fait grincer des dents, mais qui n'enfreindrait aucune règle en matière de copyright.En effet, les photos exploitées sont protégées par une licence «». De façon générale, ce dispositif a été créé pour permettre à des ayants droit de libérer leurs œuvres des contraintes associées à la propriété intellectuelle. On retrouve notamment ces licences sur de multiples photos présentes sur Wikipedia. Dans de nombreux cas, elles permettent de, en créditant leur auteur et en ajoutant un lien vers la licence.Se posait donc la question de savoir si l'exploitation de ces millions de photos par IBM pouvait représenter une atteinte à ces règles. Mais ce n'est pas le cas, d'après Ryan Merkley, Directeur de l'association Creative Commons, qui régit ces licences. Selon lui, «». Il n'y a doncCreative Commons, dans la mesure où les questions soulevées ici appartiennent à une autre sphère.Merkley ajoute même que les règles éditées par son association ne dépendent aucunement de la technologie ou de lade l'utilisation. La licence Creative Commons ne s'applique donc pas différemment pour de la reconnaissance faciale.Par conséquent, cela laisse peu de recours à des personnes s'estimant lésées de voir leurs photos utilisées par IBM. Et cela concerne aussi bien les auteurs des clichés que les individus y apparaissant. À moins qu'unene vienne limiter cet usage.C'est justement ce qu'appelle Ryan Merkley de ses vœux, en estimant que «». En attendant, IBM laisse tout de même la possibilité aux photographes qui le souhaitent de voir leurs œuvres supprimées des bases de données exploitées par l'entreprise.