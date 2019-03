Microsoft permet aux déficients visuels de comprendre une image grâce à l'IA

Un logiciel permettant de décrire en temps réel les personnes et les objets



Seeing AI ajoute la description détaillée des images et des photographies



Sources : Engadget et Microsoft

Les différents travaux de Microsoft en matière d'se sont matérialisés en une application mobile,, qui offre des services d'assistance aux personnes atteintes de troubles de la vision ou deElle permet grâce à la caméra du smartphone de lire du texte présent sur une affiche ou un panneau de signalisation, d'identifier des produits dans un supermarché en scannant leur code-barre ou encore d'identifier une somme d'argent.peut également décrire une personne simplement en la prenant en photo.Le logiciel disponible sur iOS a récemment été mise à jour et propose une nouvelle fonctionnalité plus avancée encore qui donne uneorale d'une image simplement en touchant l'écran du smartphone.L'application analyse les différents éléments d'une photographie et peut identifier les objets, les formes et les couleurs pour donner un aperçu très détaillé de la scène représentée. Elle indique également le positionnement des personnes dans l'espace.peut aller piocher dans les photos prises avec son smartphone ainsi que dans des applications tierces.La mise à jour est déployée actuellement sur l' App Store . Microsoft intègre également le support complet de l'iPad et son adaptation à l'écran de la tablette, ainsi qu'une amélioration de la reconnaissance faciale.