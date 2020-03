La police américaine s'équipe de caméras embarquées dotées de reconnaissance faciale

© Wolfcom

Lire aussi :

La police de Londres va étendre la reconnaissance faciale à toute la ville



La reconnaissance faciale devient mobile

Un email de Wolfcom à destination des forces de police du pays. © OneZero

Une analyse des sentiments en temps réel

Démonstration du logiciel de reconnaissance faciale de Wolfcom. © Wolfcom

Source : OneZero

Un pas que Axon, leader du marché des caméras embarquées à destination des forces de police s'est toujours refusé à franchir, évoquant «». L'entreprise Wolfcom, elle, semble moins regardante sur ces considérations.Wolfcom aurait déjà vendu ses caméras embarquées à plus de 1 500 départements de police et autres organisations fédérales au pays de l'Oncle Sam. Une information a priori des plus banales, mais que les découvertes du média OneZero agrémentent d'un détail délicat : l'entreprise développe des programmes de reconnaissance faciale à destination de ces mêmes caméras.Une initiative, écrit OneZero, qui fait de Wolfcom le premier constructeur de caméras embarquées américain à assumer poursuivre le développement de la reconnaissance faciale à destination des forces de l'ordre.(le nom du logiciel en développement)», aurait écrit Peter Austin Onruang dans un email destiné au département de police de l'Oklahoma en mai 2019.Un email également suivi aux départements policiers de Los Lunas, du Nouveau-Mexique et de Bakersfield, en Californie, dans lequel le patron de l'entreprise demande aux forces de l'ordre de bêta-tester sa technologie.Toujours dans cette série d'emails obtenue par OneZero, Wolfcom invite ses interlocuteurs à prendre la mesure des bienfaits de son logiciel via une courte vidéo (disponible à cette adresse ). Une présentation qui met en scène trois individus filmés par la caméra de Wolfcom, et dont le profil apparaît clairement sur un moniteur.La personne de gauche est ainsi identifiée comme « personne disparue », de genre féminin, de 24 ans, et dispose d'un score de « bien-être » de -13. L'homme de 33 ans à sa gauche est quant à lui sous le coup d'un mandat d'arrêt (score de « bien-être » de -20), et son voisin de 27 ans est recherché pour une agression.Une démonstration en laboratoire des plus concluantes, mais qui ne correspond pas vraiment aux performances actuelles du logiciel. Selon un représentant de la police de Los Lunas interrogé par OneZero, il faut pour le moment prendre en photo le visage de la personne et la mettre en ligne sur une application Android dédiée mise à disposition des bêta-testeurs. On est loin de la promesse initiale, mais Wolfcom a une astuce pour motiver les forces de l'ordre : tous les commissariats qui acceptent de participer à la phase de test pourront utiliser le logiciel final gratuitement.Restera à voir si les attentes des forces de l'ordre sont comblées par les promesses de Wolfcom qui, lui, ne s'avance sur aucune obligation de résultat, ni même ne communique sur les bases de données qui seront interrogées par son logiciel pour permettre l'identification des individus. Une opacité encore plus inquiétante lorsque l'on ignore même si l'algorithme utilisé par Wolfcom est développé par ses soins ou loué à une entreprise tierce.