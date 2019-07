La ville de New York pourrait interdire la vente des données de géolocalisation des utilisateurs

New York (© Pixabay)

Chaque violation sera susceptible d'une amende

New York peut devenir un modèle en matière de protection des données

Source : NY Times

La collecte desest un sujet épineux. Leur revente l'est peut-être davantage. Il y a quelques semaines, nous vous informions que le coût moyen mensuel des données d'un internaute ou mobinaute serait compris entre 5 et 20 dollars . Si cela motive nécessairement ceux qui les détiennent à les monétiser, l'une des plus grandes villes du monde,, veut s'opposer à la revente des données personnelles issues de la géolocalisation des smartphones. Big Apple fait une proposition de loi pour interdire la pratique.À New York, et si la proposition de loi déposée venait à être adoptée,pécuniaire du moment que les données sont recueillies sans consentement.Les différents opérateurs et applications mobiles qui ponctionnent des informations liées à la géolocalisation pourraient se voir infliger. Le montant pourrait même atteindrer. Les utilisateurs lésés auraient même le droit de poursuivre en justice les sociétés fautives.Si la loi est adoptée, New York servirait de modèle en devenant. Mais l'opposition promet d'être intense, le marché des données personnelles étant particulièrement lucratif. La pression se fait tout de même de plus en plus forte autour des acteurs du numérique, de plus en plus surveillés., a déclaré le conseiller municipal Justin Brannan, porteur du projet de loi, sûr de sa force., a-t-il poursuivi. Attendons de voir ce qu'il adviendra de la proposition.