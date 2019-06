USA : Une loi pour que les géants du numérique dévoilent la valeur de vos données personnelles

Pixabay

Toutes les plateformes, sites ou applications qui recensent plus de 100 millions d'utilisateurs par mois sont concernés

« Les gens ne se rendent pas compte de la masse de données collectées et ne réalisent pas combien ces données valent »

Source : Axios

Même si l'essai est encore loin d'être transformé, les élus américains titillent de plus en plus les géants du numérique, certains appelant même à leur démantèlement. Lundi, les sénateursetprésenteront un projet de loi visant à obliger les grandes entreprises du secteur à indiquer leet surtout lade ces données.Le projet de loi, qui répond au nom de code, prévoit deà révéler aux utilisateurs le type de données qu'elles collectent, et à fournir une, et ceSi les méthodes de calcul différeront selon l'activité de la société, les firmes devront aussi communiquer à la(l'équivalent américain de l'Autorité des marchés financiers, ou SEC) les détails des contrats qui les lient avec des sociétés tierces spécialisées (ou non d'ailleurs) dans l'; la manière dont elle sont vendues et la façon dont elles sont protégées.Lessont aujourd'hui un enjeu majeur puisqu'elles sont devenues, qui rapporte chaque année des milliards de dollars aux GAFA et autres géants du numérique. «, rappelle le sénateur Mark Warner.».Grâce à ce projet de loi, les sénateurs souhaitentpour rétrocéder leurs données au site qu'ils visitent ou à l'application qu'ils utilisent. Selon les avis, le coût moyen mensuel des données d'un internaute ou mobinaute serait compris entre 5 et 20 dollars.