Le fondateur de DuckDuckGo propose un projet de loi pour relancer la norme Do Not Track

Do Not Track, c'est quoi ?

Do Not Track Act

Connaissez-vous la fonction «» ? Si ce n'est pas le cas, cela a peu d'importance, dans la mesure où son efficacité reste aujourd'hui limitée . Mais cette situation pourrait prochainement évoluer, grâce au concours de Gabriel Weinberg, fondateur de, moteur de recherche soucieux de la protection des données personnelles.L'optiona été introduite en 2009 pour protéger la vie privée des internautes. Son principe : en l'activant, l'utilisateur indique qu'il(à des fins publicitaires, entre autres). Cette fonctionnalité est d'ailleurs toujours présente dans la plupart des navigateurs actuels. Elle s'affiche notamment sous le nom « Interdire le suivi » sur Chrome ou « Ne pas me pister » sur Firefox.Le problème de cette fonctionnalité réside dans le fait que son application n'est paset dépend de la volonté des acteurs du Web. Au début, cela fonctionnait plus ou moins correctement, chacun l'interprétant de façon différente. Mais tout a basculé vers 2012, date à laquelle Internet Explorer a choisi d'activer la fonctionnalité par défaut. Une décision perçue comme abusive par les annonceurs, qui ont alors poussé les sites àenvoyé par les navigateurs.Pourtant, la fonctionnalité conserve une certaine popularité. D'après une enquête menée par DuckDuckGo sur 503 adultes américains, près d'sur leur navigateur. Mais plus de 40 % d'entre eux ignorent la portée volontaire du signal émis.Par conséquent, Gabriel Weinberg aimerait donner davantage de pouvoir à cette fonction, en l'accompagnant d'une obligation juridique. Il va donc soumettre au Congrès américain un projet de loi, baptisé « Do Not Track Act », quiaux acteurs du Web.Pour le fondateur de DuckDuckGo, il s'agirait alors d'un premier pas législatif vers une meilleure protection des données personnelles des utilisateurs. Avant d'envisager des mesures plus strictes dans ce domaine, en s'inspirant pourquoi pas du RGPD européen.