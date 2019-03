Chrome ajoute DuckDuckGo dans sa liste des moteurs de recherche disponibles par défaut

Stanislau Palaukou / Shutterstock.com

Une décision motivée par la popularité de DuckDuckGo ?

Bien évidemment, lorsque vous lancez et configurez pour la première fois Chrome, c'est toujours Google qui en est le moteur par défaut, garantissant que chaque requête saisie depuis la barre d'adresse soit effectuée avec le puissant outil du géant du Web. Parmi la liste des autres moteurs de recherche disponibles par défaut, Chrome proposait jusqu'à présent, mais aucun moteur de recherche vraiment « respectueux de la vie privée ».Un « oubli » réparé par Google, puisque le géant vient d'ajouter, par le biais de sa nouvelle mise à jour introduisant la version 73 de Chrome , DuckDuckGo à ses moteurs de recherches par défaut.La raison semble cependant se trouver du côté de la popularité croissante de DuckDuckGo plutôt que de la volonté de Google à vouloir protéger votre vie privée. Depuis 2016, la popularité de DuckDuckGo a en effet plus que doublé et son nombre de recherches par an se trouve désormais au-dessus de la barre des 12 milliards. Ce n'est rien comparé à, mais visiblement suffisant pour que le géant l'intègre dans sa dernière mise à jour.