Chrome 73 est sorti : quelles nouveautés ?

Le mode sombre, d'abord sur macOS Mojave

Les applications web s'intègrent aux systèmes de bureau

Plusieurs nouveautés concernant la lecture de vidéos embarquées

Source : 9to5Google

C'est l'heure de la(presque) mensuelle de Chrome !Google a choisi la simplicité pour la mise en place de son « dark mode ». Il s'active automatiquement à l'activation du mode sombre deet se fond parfaitement à l'interface du système d'exploitation. Windows 10 sera également compatible dans quelques semaines.Si la fenêtre, l'Omnibox ou la barre d'onglets gagnent ainsi une version assombrie, Chrome ne modifie toutefois pas l'apparence des pages web et les nombreux sites utilisant un fond blanc resteront tout aussi lumineux avec ce nouveau thème sombre.intègre également le support des. Une fois installée, en activant l'option correspondante par un clic droit sur l'onglet du site internet souhaité, il suffit de double cliquer sur l'icône pour ouvrir une fenêtre Chrome, débarrassée des outils de navigation de Chrome.Par exemple Twitter, déjà compatible, ressemble bien plus à sa version mobile en apportant plus de clarté. Elles pourront également afficher des badges de notification, comme unetraditionnelle.Parmi les autres nouveautés présentes le support automatique dulorsque l'on bascule d'un onglet ou d'une fenêtre à l'autre, la gestion des touches matérielles pour contrôler la lecture et la pause des contenus multimédias et la réorganisation des options liées à la synchronisation et au stockage des données personnelles du compte Google associé.Google va également tester la mise en place d'un bouton « Ignorer l'annonce » sur les sites comme sur YouTube pour passer une publicité après quelques secondes.La mise à jour est disponible dès à présent pour les systèmes de bureau, les version mobiles suivront dans les prochaines semaines.