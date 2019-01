Données personnelles : en cas de Brexit, le Royaume-Uni devra offrir des garanties

Pixabay

Le Royaume-Uni considéré comme un « pays tiers » ?

Les entreprises invitées à prendre les devants dès maintenant

Alors que Londres et Bruxelles avaient fini par trouver un accord,se retrouve piégée après le refus catégorique de ce dernier par la Chambre des communes britannique. Et si les conséquences d'unseraient problématiques pour de nombreux secteurs (finance, transports...),depuis et vers le Royaume-Uni en serait tout aussi perturbé.Si l'hypothèse d'un Brexit sans accord se confirme, le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne et l'Espace économique européen (EEE). Or, comme le prévoit la législation de l'UE sur la protection des données, tout pays situé en dehors de l'Espace est considéré commeaux yeux des nations de l'UE.Et la législation de l'Union européenne prévoit en conséquence que les transferts de données à caractère personnel à des destinataires situés en dehors de l'EEE doivent être soumis à des dispositions particulières et à la mise en place de « garanties supplémentaires », comme l'indique le cabinet d'avocats irlandais ByrneWallace.Si certains pays hors EEE disposent d'un aménagement qui les exempte de garanties supplémentaires comme l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l'Uruguay, Israël ou le Japon, au titre de l'article 54 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), aucun régime dérogatoire de protection des données du Royaume-Uni ne sera mis ne place d'ici la fin du mois de mars.Alors, que peuvent faire les entreprises et les organisations qui voudraient passer par le Royaume-Uni pour se préparer aux conséquences sur le traitement des données d'un Brexit « No Deal » ? Le cabinet ByrneWallace indique que par exemple, «».Le Commissaire à la protection des données conseille aux entreprises de l'UE qui transfère des données à caractère personnel au Royaume-Uni dequ'ils transfèrent actuellement, de, et si cela était le cas, d'évaluer les divers mécanismes de transfert de façon à décider lequel conviendrait le mieux.