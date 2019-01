Firefox Focus 9.0 intégrera un bloqueur de pubs en plus de l’anti-tracking

Un navigateur respectueux de la vie privée qui ne bloque pas les publicités ?

Le blocage natif des publicités : nouveau cheval de guerre pour les navigateurs

Source : XDA Developers

En effet,a beau faire la guerre aux trackers, les publicités non-ciblées continuent pour le moment d'apparaître sur le navigateur mobile.Effectivement, il faut distinguer plusieurs choses. Firefox Focus est un navigateur mobile ayant vocation à offrir à ses utilisateurs la navigation la pluspossible. Pour ce faire, il intègre un bloqueur de trackers, qui sont utilisés par les entreprises pour pouvoir cibler des annonces publicitaires lors de vos prochaines visites. On ne vous apprend rien.Ainsi, lorsqu'une publicité est liée à un tracker publicitaire, Firefox Focus le bloque sans se poser de question.Seulement, les publicités non-ciblées demeurent, elles, visibles depuis Firefox Focus. Elles le resteront d'ailleurs jusqu'à l'arrivée de. Cette version intégrera un ad-blocker natif qui fera disparaître définitivement toute trace de publicité sur les pages Web que vous visitez.Si Opera a été parmi les premiers navigateurs Internet à intégrer un bloqueur de publicités natif, bien d'autres lui emboîtent le pas ;en tête.Plus récemment, c'estqui s'est lancé dans le développement de sa propre solution, qui sera d'ailleurs disponible à tous dès juillet prochain Firefox n'est bien entendu pas en reste et propose depuis sa version 63 (sortie en octobre dernier) le blocage natif des publicités et des trackers.