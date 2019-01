La Russie exige que Facebook et Twitter stockent leurs données à l'intérieur du pays

Le Kremlin, lieu du pouvoir russe (Crédit : Pixabay)

La menace d'une amende brandie

Facebook et Twitter pourraient rejoindre LinkedIn, déjà inaccessible en Russie

Il ne fait pas bon être un supporter deou deen ce moment en. Le, l'organe russe de régulation des communications, des technologies de l'information et des médias, a placé les deux réseaux sociaux américains dans son viseur. L'autorité a indiqué par le biais de son directeur, Alexandre Jarov, avoir initié des procédures administratives contre Facebook et Twitter, à qui elle reproche de neLa législation du pays des tsars impose. Le Roskomnadzor a dévoilé avoir informé les sociétés Facebook et Twitter par courrier le 17 décembre 2018, leur indiquant qu'elles bénéficiaient de 30 jours pour apporter une réponse «».Les deux réseaux sociaux «», a indiqué Jarov, qui tempère en précisant que «».Si Facebook et Twitter n'apportent pas entière satisfaction aux autorités russes, le Roskomnadzor brandit la menace d'une «» par l'intermédiaire de son porte-parole, Vadim Ampelonski.La Russie n'en est pas à sa première tentative envers les réseaux sociaux., le réseau social professionnel, au motif que celui-ci ne s'était pas non plus plié à la loi imposant le stockage des données des utilisateurs russes sur le sol russe. À ce jour, LinkedIn n'est toujours pas accessible en Russie.Facebook et Twitter pourraient-ils suivre le même chemin ? En forçant les deux entreprises américaines à stocker leurs données en Russie, le gendarme du pays des tsars ne ferait que renforcer la surveillance des opposants au pouvoir. Les grands médias sociaux craignent cette situation alors qu'ils sont en train de mener une bataille pour rétablir la confiance qui les lie à leurs abonnés en matière de vie privée. LinkedIn a appris à se passer de la Russie. Facebook et Twitter pourraient être poussés à en faire tout autant.