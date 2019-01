Un mouchard publicitaire de la régie La Poste a récupéré des données bancaires d'internautes

Pixabay

Magecart a procédé à 14 000 transferts de données vers ses serveurs



Chaîne d'attaque du vol de données bancaires en ligne

114 numéros de cartes bancaires prélevés

Le 16 janvier 2019, la branche recherche de la société japonaise spécialisée dans le développement de logiciels de sécurité, a dévoilé un acte de piratage qui concerne en grande partie la France. Des hackers sont parvenus à. Le blog de la société indique que le groupe de piratesen est à l'origine, et qu'il est parvenu à dérober des données bancaires.Magecart, c'est un peu la terreur du vol de données bancaires. British Airways , Ticketmaster, Feedify... le groupe affiche un tableau de chasse plutôt impressionnant, et ne semble pas encore rassasié. Cette fois, les hackers ont, qui est une entreprise sous le giron de Mediapost (depuis 2012),. Contactée par Trend Micro, Adverline a immédiatement réagi.Le code JavaScript en question est utilisé de manière classique par différents sites de commerce en ligne pour marquer les visiteurs, lesquels reçoivent ensuite des publicités ciblées au but simple : les attirer vers des sites internet en particulier. Et pour peu que le mouchard embarque un malware, celui-ci est diffusé sur un grand nombre de sites web. Selon Trend Micro, le code modifié d'Adverline a été retrouvé sur, dont certains seraient spécialisés dans la vente de billets d'avion, de vêtements ou de spectacles. La société de cybersécurité a relevé plus devers les serveurs du groupe Magecart. 78,55 % des activités malveillantes ont été réalisées en France.Le script remodelé par les hackers n'était pas censé être intégré dans des zones sensibles des sites, comme celles qui collectent les données bancaires, notamment les pages liées à la phase du paiement. Au final, seuls 8 sites n'ont pas suivi cette règle impérative, ce qui fait que les pirates n'ont pu s'emparer que d'un total maximal deAuprès de, Philippe Framzelle, directeur de la régie d'Adverline, a confirmé ». Comme l'oblige le RGPD, la société a par ailleurs informé et adressé ses recommandations aux clients potentiellement concernés.Pour se protéger au mieux contre ce genre d'attaques, l'utilisation d'une e-carte comportant des données à usage unique est recommandé.