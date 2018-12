La British Airways victime d’un piratage de grande ampleur

: La compagnie aérienne British Airways a été victime d'un piratage de grande ampleur. Les pirates sont parvenus à dérober les noms, adresses et numéros de cartes bancaires ayant servi aux réservations de 380 000 clients sur une période de 15 jours -- entre le 21 août et le 5 septembre dernier. Une mauvaise presse pour la compagnie, qui perd 1,4 point à la fermeture de la bourse, vendredi soir.: British Airways affirme que les failles sur ses serveurs ont été colmatées, et que les clients lésés seront indemnisés. Les détails concernant ce point n'ont pas encore été communiqués par la compagnie. Du reste, British Airways a publié une lettre dans les journaux britanniques à titre d'excuse pour ses clients. Alex Cruz, PDG de la compagnie, y affirme oeuvrer pour la protection des données de ses clients.: Le piratage, que la compagnie définit comme « sophistiqué », n'a pas encore d'origine connue. Mais pour les experts, les sites Internet des compagnies aériennes sont des cibles attractives pour les cybercriminels, de par le nombre important de données qui y sont traitées.