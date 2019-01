SwiftKey : la prochaine version passera en mode incognito avec votre navigateur

Dis SwiftKey : oublie ce que je viens d'écrire

Via : Android Community

Jusqu'à présent, il fallait activer manuellement cette fonctionnalité depuis les paramètres deSi l'essence même de SwiftKey est d'analyser votre façon d'écrire pour vous proposer des corrections toujours plus pertinentes, il y a certains moments où l'on préfère que ce que l'on tape reste privé.De la même façon qu'un mode incognito sur navigateur Internet ne conservera aucune trace de votre utilisation, le clavier SwiftKey ne retiendra aucun des mots que vous taperez lorsque ce mode est actif. Désormais,Ce changement est d'ores et déjà visible sur la version bêta de SwiftKey sur Android , et sera déployé dans les prochaines semaines sur la version stable.