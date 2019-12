Jouets connectés : la CNIL livre ses recommandations pour les sécuriser

© Pixabay

Le jouet connecté, un objet de tentation pour les cybercriminels

La CNIL mise sur la prudence, avant et après l'achat

Alors que Noël approche et que le Père Noël s'active avec son armée de lutin, quelque part au Pôle Nord, la CNIL a décidé d'offrir un coup de main à la section « jouets connectés » en sensibilisant les parents sur les données collectées auprès des enfants, et en les guidant pour les sécuriser. Car bien qu'ils prennent une forme souvent anodine (console, robot, poupée, montre connectée...), les jouets connectés collectent des informations et les font transiter vers Internet grâce aux ondes radio comme le Wi-Fi ou le Bluetooth.Méconnaître le jouet connecté ou mal l'utiliser, surtout lorsqu'il n'est pas sécurisé, peut conduire l'enfant et ses parents à subir des conséquences pouvant être fâcheuses. Les données collectées via l'objet peuvent en effet être utilisées à des fins commerciales, pour notamment procéder à du ciblage publicitaire. Bien plus grave, elles peuvent aussi être détournées par une personne malveillante, qui cherche à escroquer, harceler ou usurper l'identité d'un membre du foyer.Le jouet connecté peut aussi s'avérer problématique au sein même de son propre lieu de vie. Certains jouets permettent aux parents « d'écouter » les interactions de leurs enfants avec ces derniers, grâce à des applications par exemple. Certes, cela permet de davantage protéger les jeunes utilisateurs et de contrôler les données stockées en ligne. Mais la pratique peut aussi nuire à la vie privée de l'enfant, qui voit, sans forcément le savoir, son jardin secret disparaître.Sur un plan purement sécuritaire, la CNIL propose, avant de donner le jouet connecté à l'enfant, de vérifier que celui-ci ne permette pas à n'importe qui de s'y connecter. Si le jouet dispose d'un mot de passe ou de tout autre moyen d'identification, mieux vaut le changer immédiatement après l'achat ou avant la première utilisation. Avant l'achat toujours, il est aussi très utile de se renseigner sur les caractéristiques du produit et ses interactions avec les autres appareils électroniques.Les actions antérieures à l'utilisation sont primordiales, vous l'aurez compris. Si tant est que vous deviez procéder à une inscription en ligne pour utiliser le jouet ou bénéficier de certaines fonctionnalités, mieux vaut créer une adresse mail dédiée, avec un mot de passe sécurisé, que vous contrôlerez en utilisant des pseudonymes, plutôt que les prénom(s) et nom(s) de l'enfant.Lorsque l'enfant n'utilise pas le jouet, il est préférable de l'éteindre afin de limiter les risques de collecte de données sauvage. Il est important aussi d'avoir accès aux données et de pouvoir les supprimer. Le partage automatique sur les réseaux sociaux doit enfin être désactivé.Il est conseillé de s'informer avant même d'acheter le jouet connecté, en se méfiant par exemple des objets à trop bas coût, ou en jugeant de la transparence du fabricant (qui y est théoriquement obligé par la loi) sur les données collectées et leur hébergement.