"Je suis le père Noël" : un hacker pirate une caméra Ring dans une chambre d'enfant

« Je suis le père Nöel... tu peux faire ce que tu veux »

Des cas similaires dans le passé

Source : NBC News

Une histoire qui fait froid dans le dos et qui va sans doute nous inviter à revoir la sécurité de nos objets connectés. Aux États-Unis, dans la ville de Memphis (Tennessee) plus précisément, une famille explique que l'une de leur caméra de sécurité Ring , marque rachetée par Amazon en 2018, a été piratée par un hackeur.Pour surveiller leurs filles, l'appareil avait été installé dans leur chambre par les parents. Un individu a ainsi pu les épier en direct et même entrer en contact avec l'une des petites filles, âgée de huit ans, via le micro et les haut-parleurs équipant la caméra. Le pirate s'est présenté comme étant le Père Noël et a proposé à sa victime de devenir son meilleur ami.Le hacker aurait aussi tenter de pousser la petite fille à mettre à sac sa chambre et à casser la télévision. Celle-ci n'a pas donné suite, lui répondant qu'elle ne le connaissait pas, avant d'appeler sa mère à l'aide.», assure de son côté la société, qui recommande d'activer l'authentification à double facteur pour plus de sécurité, d'utiliser des mots de passe complexes, de les changer régulièrement et de ne surtout pas partager les identifiants du compte.Ce n'est pas la première fois qu'une telle histoire est révélée au grand public. Quelques jours avant cet épisode, une famille a vécu la même expérience en Floride. Le hacker avait alors lancé des insultes à caractère racial à un jeune adolescent de 15 ans. En janvier dernier, c'est cette fois une caméra de sécurité et un thermostat Nest qui avaient ainsi été piratés.