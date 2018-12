Données mal protégées : la CNIL inflige 250 000 euros d'amende à Bouygues Telecom

Plus de 2 millions de clients touchés

Le mécanisme d'authentification désactivé pendant une phase de test

Réunie en formation restreinte, laa décidé de taper du poing sur la table en annonçant avoir infligé à Bouygues Telecom, ce jeudi 27 décembre, une amende de 250 000 euros. L'autorité administrative indépendante dirigée par Isabelle Falque-Pierrotin rapporte que l'opérateur a manqué à son obligation de sécurisation des données personnelles des utilisateurs de la marque B&You.En mars 2018, la CNIL avait été alertée de l'existence d'un incident de sécurité qui avait pour conséquence de, la marque « low-cost » de Bouygues Telecom. L'incident avait entraîné un contrôle de la Commission. Et ce dernier avait alors permis de confirmer une réelle vulnérabilité permettant d'accéder à des informations sensibles comme des, par lasur le site web de l'opérateur Bouygues Telecom.Cette faille a touché plus de, sur une période de plus de deux ans. La CNIL a cependant reconnu qu'après s'en être rendu compte, Bouygues aLa Commission a livré quelques informations complémentaires sur la faille, qui résultait d'un, qui avait été préalablement désactivée pour mener à bien ces tests. La CNIL a rappelé que Bouygues Telecom aurait dû être bien plus vigilant sur son mécanisme d'authentification.L'opérateur s'en sort bien, pécuniairement, puisque le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) n'est entré en vigueur qu'après les faits. Il y a quelques jours, c'est Uber qui avait été sanctionné par la CNIL . Mais la société de VTC a aussi échappé au RGPD.