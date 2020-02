Tesla Roadrunner : un projet de batterie électrique qui augmente l'autonomie tout en faisant baisser les prix ?

Lire aussi :

L'objectif de la marque, à terme : réussir à passer sous le prix plancher de 100 dollars au kWh pour rivaliser avec les prix des véhicules thermiques. Tesla se positionnerait ainsi à l'avant-garde d'une démocratisation massive des voitures électriques.Le seuil permettant aux voitures électriques de rejoindre les véhicules traditionnels en termes de prix est un véritable Graal pour le constructeur, qui cherche à pousser les évolutions technologiques pour l'atteindre le plus vite possible. Ces derniers mois, un ensemble de partenariats et d'acquisitions ont mis la puce à l'oreille du site américain spécialisé, qui a publié ses informations ce 26 février.D'abord, avant l'annonce de la fin du partenariat entre Panasonic et Tesla cette semaine, plusieurs rumeurs avaient circulé concernant la volonté de Tesla de produire ses propres batteries. En juin dernier,évoquait dans une enquête l'existence d'un « laboratoire secret » de Tesla.L'entreprise d'Elon Musk a ensuite finalisé son rachat de Maxwell au mois de janvier, afin de profiter du savoir-faire du fabricant de batteries américain. Alors que Tesla a aussi récemment lancé une recherche de nouveaux profils d'ingénieurs spécialisés dans les batteries, pour augmenter les effectifs de son usine de Fremont, Electrek nous informait, plus tôt dans le mois, que le constructeur lançait un « pilote » de batterie et une nouvelle ligne de production au sein de cette même usine.Partant de ces informations,a contacté plusieurs sources anonymes travaillant au sein des usines Tesla, pour confirmer l'existence de ce nouveau projet, nommé Roadrunner. Des prototypes auraient déjà été mis au point et Elon Musk aurait même l'ambition de présenter une Model S ou une Model X ainsi équipée en avril prochain. La production en masse de ces batteries pourrait se faire rapidement via les différentes Gigafactories de l'entreprise.Une affaire à suivre au printemps prochain, donc. Mais il est clair - malgré la tendance de Musk à faire des annonces intenables en termes de délais - que cette réussite permettrait à Tesla de prendre une longueur d'avance sur la concurrence.