Tesla et Panasonic stoppent leur partenariat autour du solaire

Source : Electrek

La décision était attendue depuis des mois, les deux partenaires ayant fait part de tensions grandissantes entre eux Le site Nikkei Asian Review a été le premier à annoncer l'arrêt effectif du partenariat. Il précise néanmoins que «». L'arrêt ne devrait donc concerner que les produits de Tesla basés sur le solaire (comme ses tuiles solaires ). Comme les composants solaires, les éléments servant à la production des batteries sont réalisés à la Gigafactory 2 de Tesla, à New York.L'accord avait été signé en 2016. La société japonaise a alors pris en charge les coûts d'une partie des équipements de l'usine, qui a commencé à produire des composants de base pour les panneaux solaires dès 2017. Tesla, de son côté, s'est engagé à acheter ces composants et à les utiliser pour la production sur place de ses tuiles solaires, désormais appelées Solar Glass.Mais comme le résume Electrek, «». Le site explique que «». Panasonic ayant longtemps été un fournisseur exclusif de Tesla pour ses véhicules électriques, il s'attendait probablement à ce qu'il en soit de même pour les toits solaires.Si l'abandon n'est que partiel, il témoigne du climat délétère qui règne entre les deux groupes. Pour le moment, Panasonic continue de collaborer avec Tesla dans la production de batteries pour véhicules électriques. Mais même ce partenariat semble menacé, le constructeur américain, qui n'a pas répondu aux demandes du Nikkei Asian Review, ayant d'ores et déjà annoncé des contrats avec le producteur chinois CATL et le Sud-coréen LG Chem.Panasonic, pour sa part, a été mis en difficulté des dernières années par l'émergence du marché chinois. Le groupe a annoncé l'année dernière la fermeture de son usine GS-Solar, en Malaisie. Le P.D.-G. de Panasonic, Kazuhiro Tsuga, a déclaré que l'ouverture d'une usine de batteries en Chine n'était «». Peut-être que sa nouvelle collaboration avec Toyota l'aidera à redresser la barre.